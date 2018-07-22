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Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.

Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:11
Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan genç kız gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan S.İ. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmanın ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Şüpheli S.İ, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince Demetevler semtinde belirlenen adreste yakalandı.

Gözaltına alınan S.İ, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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