Aralarında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Da Bulunduğu Çok Sayıda Lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Arayarak Kutladı

Ankara, 25 Haziran 18 (.): Türkiye’deki seçim sonuçları dünyada da yakndan takip edildi. Sonuçların netleşmesinin ardından çok sayıda lider seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.



AKINCI ERDOĞAN’I KUTLADI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Erdoğan’ı talefonla arayarak kutladı. Akıncı, seçim başarısından dolayı Recep Tayyip Erdoğan’a tebriklerini iletti.



LİDERLER ERDOĞAN’I ARADIAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu, Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid El Gannuşi, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas lideri İsmail Haniye, Katar Emiri El Sani, Kuveyt Emiri El Sabah ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kutlayan liderler arasında yer aldı.(AA/FG)