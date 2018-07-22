Antalya'da orman yangını

Antalya Aksu’da orman yangını çıktı. Seraları ve yerleşim alanlarını tehdit eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Aksu Yurtpınar Mahallesi’nde başlayan yangın Murtuna Mahallesi’ne sıçradı.

Seraları ve bölgedeki yerleşim alanlarını tehdit eden yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlügü’ne ait arazözlerin müdahalesiyle Yurtpınar Mahallesi’nde kontrol altına alındı.

Murtuna Mahallesi’ne sıçrayan yangının söndürülmesi için de havadan ve karadan müdahale devam ediyor.