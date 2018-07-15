Ankara Gölbaşı'nda fabrikada yangın

Ankara-Konya Yolu Gölbaşı çıkışında bulunan kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Ankara-Konya Yolu Gölbaşı Vilayetler Evi kavşağında bulunan kablo ve çeşitli elektrik malzemesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı.

Fabrikanın depo kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına, Gölbaşı ve Ankara Büyükşehir belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da olay yerine gelerek, ekipler ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.