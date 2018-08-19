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Alexandra Stan'dan muhteşem performans

Ünlü şarkıcı Alexandra Stan, Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Alexandra Stan'dan muhteşem performans

Ünlü şarkıcı Alexandra Stan, Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 21:04
Alexandra Stan'dan muhteşem performans

Ünlü şarkıcı Alexandra Stan, Umurbey Geleneksel 27. Şeftali Festivali etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Stan'ın sahneye sütyensiz çıkması dikkatlerden kaçmadı. Konser öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alexandra Stan, Türkiye'ye ikinci kez geldiğini ve bu gelişinde de ülkeye hayran kaldığını belirtti. Çanakkale'yi de çok beğendiğini ifade eden Alexandra Stan, "Boğazda gemiyle bir tur atma imkanım oldu. Çanakkale'nin tarihi ve kültürel yapısı beni çok etkiledi. Zaten Romanya ve Türkiye'nin bir çok benzer yanı var. Bu nedenle yabancılık çekmiyorum." dedi. Festivale katılanlara muhteşem bir gece yaşatan Alexandra Stan, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı.

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