banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96604
ALTIN
242.213
DOLAR
6.2563
STERLİN
8.2291
EURO
7.3054
Uyuşturucu soruşturması tamamlandı
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama daha
FETÖ SORUŞTURMASINDA 1 TUTUKLAMA DAHA
Saleh 2 gün daha tutuklu kalacak
İTHAL ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner282

Alanya'da Kıbrıs Gazileri “Bocce“ Takımı Kurdu

Alanya'da Kıbrıs Gazileri “Bocce“ Takımı Kurdu

19 Eylül 2018 Çarşamba 14:44
Alanya'da Kıbrıs Gazileri “Bocce“ Takımı Kurdu

ALANYA SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRÜ AHMET ÇELİK: "AMACIMIZ BELLİ YAŞ GRUBUNDA YER ALAN BU İNSANLARIMIZIN HAYATIN AKIŞI İÇİNDE YER ALMALARINI SAĞLAMAKTIR"

KIBRIS GAZİSİ MUSTAFA OKAN: "GAZİLERDEN OLUŞAN BU TAKIMLA HAYATIMIZA YENİ BİR YOL DAHA ÇİZDİK"

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kıbrıs gazilerinden oluşan bocce takımı kuruldu. 

Alanya'da Kıbrıs gazileri, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunu'nun 60 Yaş Üstü Bocce Ligi'nde mücadele ediyor. Mustafa Okan, Mehmet Uysal, Ali Yılmaz ve Necati Karaköse'den oluşan oyunculardan kurulu takımla bu yıl ilk kez bocce liginde mücadele eden Alanya Gaziler Takımı, antrenmanlarını Alanya Huzurevi'nde gerçekleştiriyor.

Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü bünyesinde Alanya'da ilk defa gazilerden bir takım oluşturduklarını söyledi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonun 60 yaş üstü insanlardan oluşturduğu lige iki takımla katıldıklarını anlatan Çelik, şunları belirtti:

"Alanya Huzurevi ve Alanya Gaziler Takımı olarak yer aldığımız ligde amacımız belli yaş grubunda yer alan bu insanlarımızı hayatın akışı içinde yer almalarını sağlamaktır. Kıbrıs gazilerimizden oluşturduğumuz yeni takımla gazilere değer verdiğimiz bir kez daha göstermek istedik. Bu amaçla oluşturduğumuz takımız, birçok ilden maçlar yaptı, değişik ortamlara girdi ve yeni arkadaşlıklar edindi." 

Takımın 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi oyuncusu Mustafa Okan, evde otururken hiçbir işe yaramadıkları hissine kapıldıklarını dile getirdi.

Bakanlığın organizasyonun kendilerini hareketlendirdiğini anlatan Okan, "Gazilerden oluşan bu takımla hayatımıza yeni bir yol daha çizdik. Maçlarda yeni arkadaşlar ediniyoruz, yeni şehirler görüyoruz. Hayata da daha çok bağlanıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk." dedi.

Oyuncu 65 yaşındaki Mehmet Uysal da bocce ile mutlu olduklarını kaydetti.

Son Güncelleme: 19.09.2018 18:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-ticaret Devi Amazon Türkiye'deki Faaliyetlerine Başladı
E-ticaret Devi Amazon Türkiye'deki Faaliyetlerine Başladı
Hamilelikte Alınan Kilolar Çocuklarda Sağlığı Etkileyebiliyor
Hamilelikte Alınan Kilolar Çocuklarda Sağlığı Etkileyebiliyor
Aşure Sağlığı Da Koruyor
Aşure Sağlığı Da Koruyor
Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçişi Kolaylaştırıldı
Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçişi Kolaylaştırıldı
İdlib'deki Silahsızlanma Bölgesini İHA'lar Denetleyecek
İdlib'deki Silahsızlanma Bölgesini İHA'lar Denetleyecek
Türkiye Ve Rusya İdlib'de Ateşkesi Korumaya Aldı
Türkiye Ve Rusya İdlib'de Ateşkesi Korumaya Aldı
Van'ın Otlu Peyniri Tescillendi
Van'ın Otlu Peyniri Tescillendi
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Erdoğan: “Muhalifler Ve Rejim Kontrolündeki Alanlar Arasında Silahlardan Arındırılmış Bir Bölge Oluşturulmasını Kararlaştırdık“
Erdoğan: “Muhalifler Ve Rejim Kontrolündeki Alanlar Arasında Silahlardan Arındırılmış Bir Bölge Oluşturulmasını Kararlaştırdık“
Erdoğan: “(Rusya İle) Siyasi, Askeri, Ekonomik Birçok Konularda Fikir Alışverişlerimiz Birbirimizi Güçlendirecek Boyuttadır“
Erdoğan: “(Rusya İle) Siyasi, Askeri, Ekonomik Birçok Konularda Fikir Alışverişlerimiz Birbirimizi Güçlendirecek Boyuttadır“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim