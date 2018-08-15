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Alaattin Çakıcı'nın nakil edilme nedeni ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Kırıkkale'den Ankara Sincan'a nakledilmesinin nedeni ortaya çıktı. Çakıcı'nın cezaevinden kaçırılacağı şüphesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Alaattin Çakıcı'nın nakil edilme nedeni ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Kırıkkale'den Ankara Sincan'a nakledilmesinin nedeni ortaya çıktı. Çakıcı'nın cezaevinden kaçırılacağı şüphesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 23:22
Alaattin Çakıcı'nın nakil edilme nedeni ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın Kırıkkale'den Ankara Sincan'a nakledilmesinin nedeni ortaya çıktı. Çakıcı'nın cezaevinden kaçırılacağı şüphesi üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Kırıkkale'de cezaevinde tutulurken, süresiz sağlık raporuyla hastanede kalmasıyla gündeme gelen organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, Ankara Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Kaçırılma şüphesi nedeniyle nakledildi
Hürriyet'te yer alan habere göre; Çakıcı'nın hastaneden kaçırılma şüphesi üzerine Sincan'a nakledildiği kaydedilirken, güvenlik riski nedeniyle tedavisine cezaevi yerleşkesindeki hastanede devam edileceği bildirildi. Bu amaçla Çakıcı'nın naklinden sonra cezaevinde biri kardiyolog olmak üzere 2 yeni doktor görevlendirildiği belirtildi.

Önceki gün Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sincan Kapalı Cezaevine nakledilen Çakıcı'nın adamlarına yönelik yapılan operasyonun detayları da ortaya çıktı.

Nakil sırasında örgüte operasyon
Çakıcı'nın cezaevinden nakledildiği sabah saat 05.00'te organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Bayburt, Şanlıurfa ve Bursa'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Çakıcı'nın nakledildiği sırada kaçırma girişimi ve güvenlik tehlikesine karşın başlatılan operasyonda 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Çakıcı'nın avukatı Can Sevinç . ile medya sorumlusu Ferhat Akay'da bulunuyor. Baskınlarda 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonun ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına yönelik tehditler yapıldığı da belirlendi. Çakıcı'nın cezaevinden yönelttiği belirtilen tehditler üzerine soruşturma savcısına koruma verilirken, güvenlik önlemleri de arttırıldı.

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Son Güncelleme: 15.08.2018 23:31
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