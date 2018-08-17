“Ahlat Ağacı“ Türkiye'nin Oscar Adayı

NURİ BİLGE CEYLAN'IN SON FİLMİ "YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM DALI"NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Ahlat Ağacı", Türkiye'nin 91. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Yabancı Dilde En İyi Film Dalı'nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 12 filmin değerlendirildiği Kurul'da, dünya prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan "Ahlat Ağacı" filmi aday olarak seçildi.

Başrollerinde Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar'ı buluşturan film, bir kasabada geçen bir baba oğul öyküsünü konu ediniyor.

ABD'de düzenlenen 91. Akademi Ödülleri'nin 2019 şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

