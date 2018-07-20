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Adnan Oktar operasyonunda ünlü oyuncunun yeğeni tutuklandı

Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan ünlü oyuncunun yeğeni Aslı Süme Efeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adnan Oktar operasyonunda ünlü oyuncunun yeğeni tutuklandı

Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan ünlü oyuncunun yeğeni Aslı Süme Efeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 08:34
Adnan Oktar operasyonunda ünlü oyuncunun yeğeni tutuklandı

Adnan Oktar operasyonunda ünlü oyuncunun yeğeni tutuklandı

Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan ünlü oyuncunun yeğeni Aslı Süme Efeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan oyuncu Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?

Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de SionFransız Lisesi mezunu Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirdi. Şener Şen Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.

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