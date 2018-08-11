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Adana'da Aile Faciası: 3 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da otomobilin dereye uçması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralandı.

Adana'da Aile Faciası: 3 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da otomobilin dereye uçması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 21:02
Adana'da Aile Faciası: 3 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da otomobilin dereye uçması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralandı.

Adana'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ahmet Kelleci (45) idaresindeki 40 AJ 145 plakalı otomobil, Merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde yol kenarındaki dereye devrildi. Deredeki otomobili fark eden çevredekiler, sürücü ile eşi Solmaz  (30) ve çocukları Mehmet Efe (7) ve Ecrin Kelleci'yi (5) araçtan çıkardı.

DEREDE ARAMA BAŞLATILDI

Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri, sürücü ve oğlu Mehmet Efe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Solmaz Kelleci ve kızı Ecrin ise ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ecrin Kelleci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri, otomobilin çıkarıldığı derede kayıp kişi olma ihtimaline karşı arama yaptı.

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