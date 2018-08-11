Acun Ilıcalı, Güldür Güldür Show’u transfer etti

Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekranlara gelecek.

Bittiğine yönelik iddiaların Ali Sunal tarafından reddedildiği Güldür Güldür Show’un akıbeti belli oldu. Acun Ilıcalı TV8’in yeni sezonu için transfer etti. Söz konusu transferi Posta’dan Mesut Yar, köşesinde yazdı.

Yar, programın Ekim ayında yayında olacağını ve kadrosunun da yeni transferlerle güçleneceğini yazdı.

Sunal, programın bitmediğini “Çıkan haberlere itibar etmeyin dinlenmiş ve yenilenmiş olarak geri döneceğiz” cümlesiyle açıklamıştı.