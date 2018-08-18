ABD, AOÇ’taki elçilik inşaatını hızlandırdı

Trump’ın küstah tehdit tweetleri, Türkiye ile ABD arasındaki papaz krizi, karşılıklı restleşmeler, ambargolar ve yaptırımlar tam gaz sürüyor. Tam gaz süren bir şey daha var. O da ABD’nin Ankara’da yaptırdığı elçilik inşaatı. Atatürk Orman Çiftliği’ndeki 186 dönümlük arazi, 11 Nisan 2014’te hülle yoluyla 88 milyon dolara ABD’ye verilmişti. Çukurambar’da geçen yıl başlayan elçilik inşaatı, yaşanan krize rağmen devam ediyor. “Dur” diyen yok. Vatandaşlar, “Yaptırımsa yaptırım. İşte büyükelçilik inşaatı orada. ABD’nin küstahlığına en güzel cevabı verin. İnşaatı durdurun, ruhsatını da hemen iptal edin” diyor...

Emparyalizmle mücadele ederek yoktan bir ülke kuran Atatürk'ün milletine emanet olarak bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) 37 bin metrekarelik arazisi, yeni büyükelçilik binası yapılsın diye ABD'ye satıldı. Ankara ile Washington arasında yaşanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson krizi, karşılıklı restleşmeler, ambargo, yaptırım ve gümrük duvarları ile devam ederken, yeni büyükelçilik binasının inşaatı da hızla yükseliyor. 2109 yılında bitirilmesi planlanan bina için 24 saat gece gündüz çalışma yapılıyor.

AOÇ'TAN KOPARILDI

AOÇ arazisinin “hülle” ile ABD'ye satıldığını söyleyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan iktidara “ABD'ye yaptırım uygulayacaksanız, AOÇ'ta yükselen elçilik binasının ruhsatını iptal edin, inşaatı durdurun'' çağrısı yaptı. Candan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, ‘'Yaptırım ise işte büyükelçilik inşaatı, Ankara'nın göbeğinde yükseliyor. Dolar yakmakla, telefon kırmakla olmaz, bu inşaatı durdurun, ruhsatını da iptal edin'' dedi.

Çukurambar semtinde yapımına başlanan yeni ABD Büyükelçiliği binası yerleşkesinin de bulunduğu parsel, 24 Mayıs 1983 günü Danışma Meclisi'nde benimsenen “Atatürk Orman Çiftliği arazisinden, 186 bin 441 metrekarelik kısmın satılması hakkında kanun'' ile AOÇ'tan koparılmıştı. Arazi daha sonra parsellere bölünüp Milli Savunma Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne verildi.

Gazi Üniversitesi de 2014'te kendi payını TOKİ'ye devretti. Ancak bu devir için Gazi Üniversitesi'ne verilmesi gereken parayı, bir inşaat şirketi ödedi. TOKİ ise arsayı ABD misyonuna büyükelçilik binası yapılması için 11 Nisan 2014'te 88 milyon dolara sattı. 3 yıl sonra da arazide inşaat başladı.

SÖZCÜ'NÜN MANŞETİ

BÖYLE DUYURMUŞTUK

AOÇ'tan koparılan araziye elçilik yapılacağını SÖZCÜ, “Atatürk'ün toprağı, ABD toprağı oldu” diye manşet yapmıştı.

SÖZCÜ, 14 Ağustos 2017'de “Atatürk'ün toprağı ABD toprağı oldu” manşetiyle AOÇ'taki araziye büyükelçilik binası yapıldığını duyurmuştu. Atatürk Orman Çiftliği arazisinin “hülle” yoluyla ABD'ye satıldığını söyleyen Mimarlar Odası Ankara Şube üyeleri ile Başkent Dayanışması Bileşenleri ve STK'lar da arazi için eylem yapmış ve suç duyurusunda bulunmuştu.