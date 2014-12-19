8 Yaşındaki Çocuğu Köpek Parçaladı

Olay, Bünyan İlçesi Yenimahalle Gergeme mevkiinde meydana geldi. İlkokul 2’inci sınıf öğrencisi Derviş Boztaş, okuldan çıktıktan sonra geldiği evinin bahçesinde bir köpeğin saldırısına uğradı.

Ailesinin evde olmadığı sırada yaşanan olayda vücudunun çeşitli yerleri parçalanarak yaşamını yitiren Derviş Boztaş'ın cesedini, komşuları buldu. Haber verilmesi üzerine gelen ve gözyaşlarına boğulan aile, durumu polise bildirdi.

Derviş Boztaş'ın cesedi Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerine gelen belediye ekipleri çocuğa saldırdığından şüphelenilen ancak iple bağlı halde olan bahçedeki Kurt kırması köpeği incelemek üzere uyuşturu iğne ile uyutarak götürdü.



Köpeğin kuduz olabileceğinden endişe ediliyor. Bu arada bahçede yarısı yenilmiş dürümü gören ekipler, bir başka köpeğin de çocuğun elindeki yiyeği almak için saldırmış olabileceğini belirttiler.

Son Güncelleme: 19.12.2014 13:29