TC GENELKURMAY BAŞKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMADA "20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI"NIN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDIĞI BELİRTİLDİ

Türkiye Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43'üncü yıl dönümü kapsamında "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"nın çeşitli etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında ilk olarak 19 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Fazıl Can Korkut ve beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Büyük bir coşkuyla KKTC'de icra edilen törenlere Türkiye, önceki yıllara nazaran daha üst seviyede bir katılım gösterdi. Törenlere, Cumhurbaşkanı adına Genel Sekreter Fahri Kasırga, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ömer Paç katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele tarafından temsil edildiği ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen törenlerde Türk Deniz Kuvvetlerine ait unsurlar da yer aldı.

Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri SOLOTÜRK Gösteri Ekibi ile Akrobasi Timi Türk Yıldızları da Girne üzerinde hava gösterisi yaparak etkinliklere renk kattı.

Türkiye'de ise Anıtkabir'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda, ardından Ulus Meydanı'nda gerçekleştirilen törenlere askeri ve mülki erkanın yanı sıra Kıbrıs gazileri de katıldı.

Öte yandan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle, Orgeneral Akar tarafından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya gönderilen mesajda, 43 yıldır devam eden huzur ve güven ortamının bozulmaması, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve eşitliğinin korunması ve geçmişten gelen haklarının ve kazanımlarının sürdürülmesi gibi konulara değinilerek, Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu bu onurlu mücadele uğruna canlarını feda eden aziz şehitler bir kez daha rahmetle, kahraman gaziler minnet ve şükranla anıldı.

Açıklamaya göre, 1974'de icra edilen harekat ile Kıbrıs Türk'ünün en doğal hakkı olan özgür bir şekilde ve barış içinde yaşama hakkı teminat altına alındı ve adada elde edilen barış ve huzur ortamı 43 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettirildi. Bu durum harekatın tüm dünyaya ne kadar gerekli ve başarılı bir harekat olduğunu da kanıtladı.