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24 Nisan 2017 Pazartesi 10:15

150 TL’den Alıcı Buluyor

150 TL'den Alıcı Buluyor
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150 TL’den alıcı buluyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde manav tezgahlarında yerini alan Kuzu Göbeği mantarının kilosu dudak uçuklatıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde manav tezgahlarında yerini alan Kuzu Göbeği mantarının kilosu 150 TL'den tanesi de 30 liradan alıcı buluyor. Kazdağları'ndan toplanan kuzu göbeği mantarı Çanakkale'de pazarda ve manav tezgahlarında satılıyor. Fiyatı dudak uçuklatan Kuzu Göbeği mantarının kilosu 150 TL'den alıcı buluyor. Çin tıbbında şifa kaynağı bitkiler arasında yer alan, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı olarak kullanılan Kuzu Göbeği mantarı doğal antibiyotik kaynağı olarak da biliniyor. Ayvacık'ta 20 yıldır manavlık yapan Hilmi Çelik aynı zamanda ormanlık alanlarda kuzu göbeği mantarı da topladığını ifade ederek, "Her yıl ben kuzu göbeği mantarı topluyorum. Bu yıl bu büyüklükte mantarları ilk defa topladım. Tanesi 200 gram civarında geliyor. Kilosunu 150 TL'den satıyorum. Tanesini de 30 liradan satıyorum" dedi.

Özel alıcıları var

Kuzu Göbeği mantarının özel alıcıları olduğunu ifade eden Çelik, "Ben Ayvacık'tan bu mantarı İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirdeki müşterilerime bile yolluyorum. Doğal şifa kaynağı olan bir mantardır. Ayvacık'ın her bölgesinde çıkan bir mantardır. Bir nevi antibiyotik olan bir mantar. Bir çok hastalığa da iyi geliyor" dedi. 
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150 TL’den Alıcı Buluyor
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