15 Temmuz Darbesinin KKTC Ayağına Dava!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki (KTBK) eylemlere ilişkin 11 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, eski albaylar Fahri Necmi Genç, Mehmet Yılmaz, eski yarbaylar Ali Metin Özer, Ersan Yağcı, Zafer Güvercin, eski yüzbaşı Serkan Cesur, eski teğmen Mehmet Anar ve eski astsubaylar Abdullah Sacid İnceoğlu, Okan Bölükbaş, Hakan Alp ve Serdal Ayhan şüpheli olarak yer aldı.

Söz konusu isimlerin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üyelikten" ise 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPMIŞLAR

Sözde yurtta sulh konseyince 15 Temmuz'da birliklere gönderilen sözde sıkıyönetim direktiflerinin, KTBK'ye saat 22.55'te ulaştırıldığı aktarılan iddianamede, kanuna aykırı içerikli mesajların, şüpheliler Serkan Cesur ve Hakan Alp'in emriyle Abdullah Sacid İnceoğlu ve Okan Bölükbaş'ı tarafından Kıbrıs'ta konuşlu ana üst ve bağlı birliklere yönlendirildiği anlatıldı.

Şüpheliler Serdal Ayhan ve Mehmet Anar'ın, sıkıyönetim direktifi ve eklerinden önceden haberdar oldukları kaydedilen iddianamede, Mehmet Yılmaz, Ersan Yağcı ve Zafer Güvercin'in de sözde emirleri, personeline tebliğ ettikleri ifade edildi.

Şüphelilerden Fahri Necmi Genç ve Ali Metin Özer'in darbe girişiminden önce sorumluluk alanlarıyla ilgili çalışma yaptıkları belirtilen iddianamede, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından bu çalışmaları bilgisayardan sildikleri tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede beyanlarına yer verilen tanık N.Ç, darbe girişiminden birkaç gün sonra olay tarihinde Harekat Merkezi Amiri olan Genç'in, kendisine güvendiğini söyleyerek özel bir şey paylaşmak istediğini dile getirdiğini bildirerek şunları kaydetti:

"Necmi Albay, bana 'Harekat Merkezi Amirinin bilgisayarında o gün neler yaşandı diye inceleme yaparken isimsiz bir Word sayfasına rastladığını, bu sayfada 15 Temmuz gecesiyle ilgili alınacak emniyet tedbirlerini içeren bir yazı gördüğünü, bu yazıyı Kurmay Başkanı Albay Erdal Dodurga'nın emriyle Harekat Şube Müdürü Yarbay Ali Metin Özer'in Harekat Merkez Amiri Bilgisayarını kullanarak hazırlanmış olduğunu, bu yazının da İdari İşler Astsubayı olan benim dosyamın içinde kayıtlı olduğunu' söyledi.

Kendisine, 'Komutanım, yerinizde olsam bu yazıyı gördükten sonra Kolordu Komutanına bildirirdim' dedim. Necmi albay da 'Bir dur, sakin olalım, ona göre konuşalım' dedi. Necmi, Genç albay Harekat Merkezinden çıktı ve 15-20 dakika sonra geldi. Bana, 'Ya bu yazı önemli bir yazı değil, ben bu yazıyı sildim' dedi. Bu yazının ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Necmi albayın anlattığı kadarıyla Ercan Hava Alanı ve limanlarda alınacak sıkıyönetim emniyet tedbirleriyle ilgili tek sayfa bir yazı olduğunu söylemesi nedeniyle biliyorum."

Şüpheli eski albay Genç de ifadesinde, KKTC Ercan Havaalanı ve limanların kontrol altına alınması başta olmak üzere birçok sıkıyönetim emrinin yer aldığı belgenin, darbe girişiminden yaklaşık bir hafta sonra silindiğini kabul etti.