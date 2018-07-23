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11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalları ile Irak'ın kuzeyindeki AvaşinBasyan’da 2122 Temmuz'da düzenlenen hava harekatlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalları ile Irak'ın kuzeyindeki AvaşinBasyan’da 2122 Temmuz'da düzenlenen hava harekatlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:47
11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalları ile Irak'ın kuzeyindeki AvaşinBasyan’da 2122 Temmuz'da düzenlenen hava harekatlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkarii ve Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalı ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitterhesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari ve Erzincan/Kemah kırsalları ile Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine yönelik devam eden operasyonlar kapsamında 21-22 Temmuz'da icra edilen hava harekatları sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu 11 terörist etkisiz hale getirildi. 

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