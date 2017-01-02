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02 Ocak 2017 Pazartesi 12:01

YILIN TAKASI

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YILIN TAKASI
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YILIN TAKASI

Samuel Zokou ile Mustafa Yaşınses GAÜ Çetinkaya, Serhan Önet ile Ahmet Can Tokmak Küçük Kaymaklı yolunda

Necmi Belge

KKTC süper ligine verilen aranın ardından başlayan ara transfer döneminde bombalar patlamaya başladı.
Bu bağlamda kulüpleri ile anlaşmazlığa düşen futbolcular başka kulüplerle anlaşmaya başladı.

GAÜ Çetinkaya ile anlaşmazlığa düşen Serhan Önet ile Ahmet Can Tokmak Küçük Kaymaklı yolunu tutarken, Küçük Kaymaklı ile anlaşmazlığa düşen
Mustafa Yaşınses ile Samuel Zokou Çetinkaya'ya yöneldi.Bu konuda Küçük Kaymaklı ve GAÜ Çetinkaya arasında görüşmeler devam ederken, bu transferlerin
önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşması bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler
Gaü çetinkayaTakas
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