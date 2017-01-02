YILIN TAKASI





Samuel Zokou ile Mustafa Yaşınses GAÜ Çetinkaya, Serhan Önet ile Ahmet Can Tokmak Küçük Kaymaklı yolunda



Necmi Belge



KKTC süper ligine verilen aranın ardından başlayan ara transfer döneminde bombalar patlamaya başladı.

Bu bağlamda kulüpleri ile anlaşmazlığa düşen futbolcular başka kulüplerle anlaşmaya başladı.



GAÜ Çetinkaya ile anlaşmazlığa düşen Serhan Önet ile Ahmet Can Tokmak Küçük Kaymaklı yolunu tutarken, Küçük Kaymaklı ile anlaşmazlığa düşen

Mustafa Yaşınses ile Samuel Zokou Çetinkaya'ya yöneldi.Bu konuda Küçük Kaymaklı ve GAÜ Çetinkaya arasında görüşmeler devam ederken, bu transferlerin

önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşması bekleniyor.



