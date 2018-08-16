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Yeşilova evi verdi

Yeşilova evi verdi

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:41
Yeşilova evi verdi

Merit Alsancak Yeşilova kulübü tarafından basılan ve satışa sunulan Ev ikramiyeli biletlerin kazananı evini dün teslim aldı.

Merit Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel düzenlediği teslim töreninde biletin sahibi olan Ali Erülkü’ye evin anahtarını teslim ederek hem Merit Alsancak Yeşilova hemde diğer kulüplere yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ali Erülkü ise konuşmasında Merit Alsancak Yeşilova’nın sözünü yerine getirmesinin önemli bir olay olduğunu ve güven artırdığını belirterek evi çalışanına hediye etti.

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