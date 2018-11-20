U-17’de 10.hafta maçları ertelendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde 10.hafta karşılaşmaları ertelendi.

Yapılan açıklamada sınav haftası olması sebebiyle, söz konusu haftanın ertelendiği belirtildi. U17 Ligi’nde 9. hafta da daha önce aynı sebeple ertelenmişti. Lig 1-2 Aralık 2018’de kaldığı yerden devam edecek. U17 Ligi’nde 9.hafta karşılaşmaları 1-2 Aralık’ta oynanacak, 10.hafta maçları ise 8-9 Aralık tarihlerinde oynanacak. KTFF’den yapılan açıklamada bu karşılaşmaların programının ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi. Ligde grup maçları 9 Aralık’ta oynanacak son maçlarla tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan ve en iyi iki grup üçüncüsünün yer alacağı kura çekimi de 11 Aralık Salı günü, saat 15.00’te gerçekleştirilecek.