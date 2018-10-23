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Teniste Yönlüer anısına yarışacaklar

Teniste Yönlüer anısına yarışacaklar

23 Ekim 2018 Salı 09:46
Teniste Yönlüer anısına yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gönyeli Tenis Kulübü’nün birlikte organize ettiği Yusuf Yönlüer anısına yapılacak ve kendi yaş guruplarında en iyilerin yarışacağı Ciddi Home Yusuf Yönlüer Masterler Tenis Turnuvası 20-28 Ekim, 2018 tarihleri arasında yapılıyor.

Bu yıl Ciddi Home Center Ltd. ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan tenis turnuvası, genelde Kıbrıs, özelde Gönyeli tenisine büyük emek sarfetmiş merhum antrenör Yusuf Yönlüer anısına 5.si düzenleniyor.

Bilindiği üzere, Masterler Tenis Turnuvası, yıl boyunca kendi yaş guruplarında ilk sekize girmiş olan 10-18 yaş arlıklarındaki kız ve erkek oyuncular arasında yapılan yılın en prestijli turnuvası olma özelliği taşıyor.

Ciddi Home Yusuf Yönlüer Masterler Tenis Turnuvası 20 Ekim, Cumartesi Yusuf Yönlüer’in eşi Ayşe Yönlüer ile ana sponsorun temsilcisi Amber Ciddi Arabacı arasında yapılan sembolik ‘başlama vuruşu’ ile maçlara başlandı.

İlk gün alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

1. 9 Yaş Erkekler

Eren Yılmaz-Arel Gücel (4-0 4-0)

2. 9 Yaş Kızlar

Zenan Kansu-Jasmin D. Şanlı (2-4 6-2 10-4)

Emine Karagözlü-Mira Akay (4-2 5-4)

Huriye Şık-Deniz S. Bodapati (4-2 5-3)

3. 10 Yaş Erkekler

Akay A. Sağkanat-Efe Gayı (6-3 6-0)

Bora Erin-Enver A. Gencel (7-5 6-1)

4. 10 YaşKızlar

Irmak Erker-Hayat Çakmak (Hükmen Galip)

5. 12 Yaş Erkekler

Göktuğ Gökbayrak-Adahan Duman (6-2 6-2)

6. 14 Yaş Erkekler

Mehmet Can-Koray A. Elmazoğlu (Hükmen Galip)

7. 14 Yaş Kızlar

Ekin Karasu-Ayşen Şah (3-6 6-4 6-2)

8. 16 Yaş Erkekler

Berke c. Ekinci-Hazan A. Akhisar (6-0 6-0 9

9. 16 Yaş Kızlar

Ilgın Yiğit-Şara Boranhan (6-2 6-3)

Azra S. Yalkılıç-Seda Ö. Aşkın (6-0 6-0

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