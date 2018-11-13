Tenis Ligi’nde ikinci maçlar oynandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ciddi Home 2018-2019 Tenis Ligi ilk hafta karşılaşmaları ardından 2. Hafta maçları ile devam ediyor. Haftanın en çekişmeli maçı Gönyeli Tenis Kulübü (GTK) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) arasında gerçekleşti. Çekişmeli ve heyecanlı maçların yaşandığı mücadeleyi 4-5 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) üstünlüğü ile tamamlandı. Lefkoşa Şehir Kulübü (LŞK) Yakın Doğu Üniversitesini (YDÜ) konuk ettiği haftayı Girne Belediyesi Tenis Kulübü (GBTK) BAY geçerken, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında oynanacak olan karşılaşmalar elverişsiz hava koşullarından dolayı ileriki bir tarihe ertelendi.