Teklif kabul edildi! Gomis bekleniyor...

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal'ın Bafetimbi Gomis ısrarı sürüyor. Gomis'ten gelen "5 milyon Euro verseler de kabul etmem'' cevabı sonrasında geri çekilen Al-Hilal gündemine Konyaspor'la sözleşmesini fesheden Eto'o'yu almıştı. Eto'o'yuKatar'a kaptıran Suudi Arabistan ekibi, Gomis için tekrar girişimde bulunma kararı aldı ve Fransız golcüye Galatasaray'da kazandığı paranın iki kat bütçe ayırdı: 6.5 milyon Euro. Al-Hilal, 11 milyon Euro bonservis ödemeye de hazır.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YEDEK OTURDU

Denayer, Ndiaye ve Emre Akbaba transferlerine kaynak arayan Galatasaray yönetimi, Gomis'i Al-Hilal'e satmaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun kamp performansından memnun olmayan ve ilk 11'den kesen teknik heyet de iyi bir teklif gelmesi halinde yönetimin kararını onaylayacak. Ancak Gomis'in cazip teklife rağmen Suudi Arabistan'a gitmek istemediği öğrenildi.