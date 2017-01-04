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04 Ocak 2017 Çarşamba 12:44

‘Spor Yeni’ yayın hayatına başladı

Ülke sporuna yeni bir soluk kazandıracak olan www.sporyeni.com yayın hayatına başladı.

‘Spor Yeni' yayın hayatına başladı
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‘Spor Yeni’ yayın hayatına başladı

Ülke sporuna yeni bir soluk kazandıracak olan www.sporyeni.com yayın hayatına başladı. Birçok spor branşından haberleri okuyucuya tarafsız ve hızlı bir şekilde aktaracak olan Spor Yeni, değişen spor medyasının çağdaş temsilcisi olmayı amaçlıyor.

United Medya çatısı altında yer alan www.sporyeni.com’da yayın yönetmenliğini Burhan Gürkan, editörlük görevini Eren Şişik, Hüseyin Özbarışcı ve Hüseyin Kıral üstleniyor. www.sporyeni.com, spor medyasının seçkin ve önemli yazarları ile kaliteli yayınlarla ülke sporuna katkı yapmayı hedefliyor.

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