Son Dakika! Galatasaray Igor Tudor'la yolları ayırdı!

Galatasaray yönetimi, Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı.
Bein Sports'un haberine göre; Galatasaray yönetimi Igor Tudor'la yolları ayırma kararı aldı.
Galatasaray'da bugün saat 14:00'te gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısı sonrasında Igor Tudor ile yollar ayrılacak.
Başkan Dursun Özbek'in gece geç saatlere kadar süren görüşmelerinin ardından bugün Tudor ile yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, eğer karşılıklı bir anlaşma sağlanamazsa Tudor'a 400 bin euro tazminat ödeyecek.
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