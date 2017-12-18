Son Dakika! Galatasaray Igor Tudor'la yolları ayırdı!

Galatasaray yönetimi, Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı.

Bein Sports'un haberine göre; Galatasaray yönetimi Igor Tudor'la yolları ayırma kararı aldı.

Galatasaray'da bugün saat 14:00'te gerçekleşecek olan yönetim kurulu toplantısı sonrasında Igor Tudor ile yollar ayrılacak.

Başkan Dursun Özbek'in gece geç saatlere kadar süren görüşmelerinin ardından bugün Tudor ile yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.



Sarı-kırmızılı kulüp, eğer karşılıklı bir anlaşma sağlanamazsa Tudor'a 400 bin euro tazminat ödeyecek.

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