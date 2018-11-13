Satrançta yaş grupları şampiyonları belli oldu

Her sene sonunda bir sonraki senenin yaş kategorisi şampiyonunu ve KKTC Satranç Milli Takımını belirlemek üzere Türkiye İş Bankası sponsorluğunda düzenlenmekte olan KKTC Yaş Grupları Satranç Şampiyonası bu sene 12-18 Yaş Kategorileri Yıldızlar, 7-11 Yaş Kategorileri de Küçükler olmak üzere iki gruba ayrılarak düzenlendi.

27, 28, 29 Ekim 2018 tarihlerinde Le Chateau Lambousa Otel, Lapta'da gerçekleştirilen Yıldızlar (12 - 18yaş grupları) Kategorilerinde ve 4 Kasım’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda başlayıp, 10, 11 Kasım tarihlerinde Le Chateau Lambousa Otel’de devam edip sonlandırılan Küçükler (7 – 11 yaş grupları) Kategorilerinde ilk 3'e girip kupa kazanan sporculara ödülleri Satranç Federasyonu Başkanı Halil Şentuğ ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Türkiye İş Bankası KKTC Genel Müdürü Kaan Tokat ve Türkiye İş Bankası yetkilileri tarafından takdim edildi.