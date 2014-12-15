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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

Devler Ligi'nde ikinci tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Arda Turan'ın takımı Atletico Madrid'in rakibi Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Bayer Leverkusen oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

Devler Ligi'nde ikinci tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Arda Turan'ın takımı Atletico Madrid'in rakibi Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Bayer Leverkusen oldu.

15 Aralık 2014 Pazartesi 14:34
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
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 Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri belli oldu. Atletico Madrid forması giyen Arda Turan, Bayer Leverkusen'de oynayan Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu ile rakip oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri;

PSG - Chelsea
Manchester City - Barcelona
Bayer Leverkusen - Atletico Madrid
Juventus - Borussia Dortmund
Schalke - Real Madrid
Shakhtar Donetsk - Bayern Münih
Arsenal - Monaco
Basel - Porto

GEÇEN SEZONDAN 2. TUR'UN RÖVANŞLARI
Manchester City ile Barcelona geçen sezon da 2. Tur'da eşleşmiş ve Katalanlar 2-0 ve 2-1'lik galibiyetlerle turu geçen taraf olmuştu.

Aynı şekilde bir diğer İspanyol devi Real Madrid de tıpkı geçen sezon olduğu gibi 2. Tur'da Schalke ile eşleşti. Real madrid geçen sene deplasmanda 6-1, evinde de 3-1 galip gelerek Schalke'yi elemişti.

BİR RÖVANŞ DAHA: PSG-CHELSEA
Bu arada 2. Tur, geçen seneden bir rövanşa daha sahne olacak. Geçen sezon Devler Ligi'nde Çeyrek Final'de karşılaşan PSG ile Chelsea bu kez kozlarını 2. Tur'da paylaşacak. Geçen sezon gülen taraf Paris'te 3-1 kaybettiği maçın rövanşını Londra'da 2-0 kazanan Chelsea olmuştu.

1997 FİNALİNİN RÖVANŞI!
Galatasaray'ın grubundan lider çıkan, Nuri Şahin'in takımı Dortmund ise Juventus ile eşleşti. Böylece Dortmund ile Juventus 1997 Şampiyonlar Ligi Finali'nin rövanşını oynayacak. 1997'de Dortmund 3-1'lik galibiyetle kupayı müzesine götürmüştü.

WENGER EKSİ TAKIMA KARŞI!
Devler Ligi'nde Galatasaray'ın grubundan çıkan bir diğer takım ise Arsenal'di... Ve İngiliz temsilcisi de Monaco ile çok ilginç bir eşleşmeye düştü... Arsenal Menajeri Arsene Wenger, 1987-1994 yılları arasında Monaco'yu çalıştırmış, hatta ilk sezonunda da Fransa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Wenger, Monaco'dan ayrıldıktan ilk kez eski takımına rakip oldu.

MAÇLAR ŞUBAT'TA
Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçları, 17-18 Şubat, rövanşları 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. Seri başı takımlar ilk maçta deplasmanda, rövanşta kendi evinde olacak.
Son Güncelleme: 15.12.2014 14:35
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