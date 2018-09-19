Rifat Berkel'den taraftara çağrı

Gençler Birliği Spor Kulübünün Futbol Şubesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Rifat Berkel 22 Eylül 2018 Cumartesi günü 2018 - 2019 Futbol Sezonu ilk hafta karşılaşmasında evinde Gençlik Gücünü ağırlayacak olan Gençlerbirliği maçına tüm iskele ilçesindeki futbolseverleri davet ederek destek istedi.

Yeni bir takım kurduklarını Teknik heyet ve Sporcular ile iyi ilişkiler içinde çalıştıklarını bu birlikteliğin iyi sonuçları getireceğini belirten Berkel yeni sezonun ilk karşılaşmasında kendi taraftarlarına girişi ücretsiz yapacaklarını dolayısıyla İskele Cumhuriyet Stadı’nın bayram yerine getirmeleri için tüm ilçe halkını maça davet edip takımlarına sahip çıkılmasını talep etti.