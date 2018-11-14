Rifat Berkel başkanlığa aday

Gençlerbirliği yöneticisi Rifat Berkel Pazar günü yapılacak olan seçimde Başkan adayı olduğunu açıkladı. Rifat Berkel yaptığı açıklamada, çevre iş adamları ile birebir yapmış olduğum görüşmelerden sonra Başkanlığa aday olduğunmu açıklıyorum dedi. Şu anda harcayacak bir kuruş bile nakdimizin olmadığını, Futbolcularımıza hiçbir borcumuzun olmadığı söylemlerinin doğru olmadığını belirten Berkel, bu durumları bile bile ateşten gömleği giydiğini ve korkmadığını, yeni gelen teknik heyetimizle yapmış olduğumuz toplantılarda ilk yarı sonuna kadar toplayabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağımızı ve ara transferde yapacağımız takviyelerle de ligin sonunda ligde kalacağımıza inanarak bu yola girdim dedi. Berkel, Başkan seçildikten sonra da kulübün geleceği ile ilgili projelerimizi de basın yolu ile açıklayacağını da ifade etti.