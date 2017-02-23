Olağanüstü Genel Kurul

Kıbrıs Türk Spor Yazarları (KTSYD) Olağanüstü Genel Kurulu, 25 Şubat Cumartesi günü dernek binasında gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak olan genel kurulda başkanlık seçimi de yapılacak. Başkanlık için tek başvuruyu Çelen Oben yaparken, Oben tüzük gereği dernek sekreterliğine genel kuruldan 48 saat öncesinde yazılı başvurusunu yaptı. Genel kurulda ayrıca faaliyet ve mali raporlar da üyelerin onayına sunulacak. KTSYD Olağanüstü Genel Kurul’un gündem maddeleri şu şekilde:

Gündem

1- Açılış

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3- Divan kurulunun oluşumu

4- Faaliyet raporunun okunarak onaya sunulması

5- Mali raporun okunarak onaya sunulması

6- Başkanlık seçimi

7- Dilek ve temenniler

8- Kapanış