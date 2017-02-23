Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 11:09

Olağanüstü Genel Kurul

Kıbrıs Türk Spor Yazarları (KTSYD) Olağanüstü Genel Kurulu, 25 Şubat Cumartesi günü dernek binasında gerçekleştirilecek

Olağanüstü Genel Kurul
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 Olağanüstü Genel Kurul

Kıbrıs Türk Spor Yazarları (KTSYD) Olağanüstü Genel Kurulu, 25 Şubat Cumartesi günü dernek binasında gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak olan genel kurulda başkanlık seçimi de yapılacak. Başkanlık için tek başvuruyu Çelen Oben yaparken, Oben tüzük gereği dernek sekreterliğine genel kuruldan 48 saat öncesinde yazılı başvurusunu yaptı. Genel kurulda ayrıca faaliyet ve mali raporlar da üyelerin onayına sunulacak. KTSYD Olağanüstü Genel Kurul’un gündem maddeleri şu şekilde:

Gündem

1- Açılış

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3- Divan kurulunun oluşumu

4- Faaliyet raporunun okunarak onaya sunulması

5- Mali raporun okunarak onaya sunulması

6- Başkanlık seçimi

7- Dilek ve temenniler

8- Kapanış

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2017 SİYAH KUŞAK VE DAN SINAVI 2017 SİYAH KUŞAK VE DAN SINAVI
Koopbank Kıbrıs Kupası çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Koopbank Kıbrıs Kupası çeyrek final eşleşmeleri...
Başkanlık İçin Tek Aday Çelen Oben Başkanlık İçin Tek Aday Çelen Oben
Zirvedekiler Kayıpsız Zirvedekiler Kayıpsız
K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN KARŞILAŞMALAR SONRASI OLUŞAN SONUÇLAR VE PUAN DURUMLARI K-PET KIBRIS LİGLERİ’NDE OYNANAN KARŞILAŞMALAR...
Forest'in Ugur'u Var Forest'in Ugur'u Var
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

2017 SİYAH KUŞAK VE DAN SINAVI
Yılda bir defa yapılan ve USTALIĞA GEÇİŞ olarak kabul edilen 2017 SİYAH KUŞAK VE DAN SINAVI bu hafta sonu...

Haberi Oku