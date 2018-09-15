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Minik Eller Şöleni bugün

Minik Eller Şöleni bugün

15 Eylül 2018 Cumartesi 09:00
Minik Eller Şöleni bugün

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Minik Eller Voleybol Şöleni Bugün Atatürk Spor Salonun da gerçekleşecek. Saat 11.00 de başlayacak şölene YEBVK ,MGA , GMBCS, Voleybol Akademi ve DAÜ alt yapılarında faaliyet gösteren voleybol antrenörlerine bağlı okullarda çalışmalarda bulunun miniklerimizin gösterileri sunulacak.

Yaklaşık olarak 2 saat sürecek olan Minik Eller Voleybol Şöleni sonrasında katılımcı miniklere katılım belgeleri takdim edilecek. 170 katılımcı minik voleybolculara gerçekleşecek olan şölen içerinde gösteri mahiyetinde müsabakada oynanacak.

Kaya " Yeni yıldız voleybolcuların yaratılması açısından son derece önemli olan voleybol okullarınızın yapmış oldukları çalışmaların sergileneceği güzel bir şölen olacak. Miniklerimizin yapacakları gösteriyi keyifle izleyeceğiz. Alt yapı federasyonların ayakta kalabilmesi için en önemli unsurdur. Miniklerimizin yetişmesinde basta hocalarina ve emeğin geçen herkese teşekkür ederim.

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