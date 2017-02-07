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07 Şubat 2017 Salı 16:25

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu'na Sponsor Desteği

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu'na Sponsor Desteği
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Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu'na Sponsor Desteği

Rekortmen Milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu'na "SEKİZ CONSTRUCTİON" dan destek.

Sekiz construction ailesi, kişisel yardımları dışında daha önce de Dr. Dilara filmine sponsor olmuştu. Şimdide başarılarından dolayı ülkece gurur duyduğumuz evladımız YİĞİTCAN'a 2017-2018 sezonu boyunca rekortmen milli atlete maddi ve manevi destek olacaklarını söyledi. Ülke sporunun ve sporcusunun her zaman yanında olduklarını,bu katkıların sportif başarıları arttırdıklarına inandıklarını da ekleyerek, Yiğitcan gibi sportif anlama kendini kanıtlamış bireysel alanda başarılı sporcuların ülke tanıtımı ve temsil edilmesinin önemli bir rol oynadığının altını çizdi.Sekiz construction ailesi rekortmen milli atlete güvendiklerini ve 2017-2018 sezonu içerisinde önemli ulusal ve uluslararası başarılarına yenilerini ekleyeceklerine inandıklarını belirtti.

Rekortmen milli atlet YİĞİTCAN HEKİMOĞLU , Sekiz CONSTRUCTİON gibi büyük bir ailenin desteği almak dan son derece mutlu ve onurlu hissettiğini belirtti. "Böylesine önemli bir kuruluşun bana inanıp destek vermesi beni son derece motive etmekle beraber çok onurlandırdı.Sekiz construction ailesinin vermiş olduğu destek için çok teşekkür ederim.Bu tür örnek olabilecek desteklerle ülke sporunun ve sporcusunun çok daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum.Misyonumuz K.K.T.C yi spor alanında uluslararası düzeye çıkarabilmek ve temsil etmektir.Aynı zamanda gelecek nesillere örnek olabilmektir.Sekiz construction ailesininde bu misyonda ve bu değerlere sahip olması beni ayrıca gururlandırdı. İnanıyorum ki verilen emeklerin ve değerlerin karşılığını alıp 2017-2018 sezonunda hedeflenen başarılara tek tek ulaşacağız.

Desteklerinden dolayı, Sekiz Construction Direktörü Ayşe Dilek Orhan ve Sekiz İnvestment Direktörü Sıddık Orhan'a teşekkür ederim." dedi.


 
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