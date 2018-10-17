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Merit Sahaya indi

Merit Sahaya indi

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:02
Merit Sahaya indi

Merit Oteller’in dün başlayan turnuvasında ilk günün galibi, rakibi Merit Lefkoşa Casino’yu 2-0 mağlup eden Merit Crystal Cove oldu. Merit Lefkoşa Casino tribünlerinin büyük önem verdiği karşılaşmaya, Merit Lefkoşa Casino takımı karşılaşmaya çıkarken geçen yıl ve bu yıl hayatlarını kaybetmiş 4 kişinin resimlerinin olduğu tişörtlerle çıkarken karşılaşma öncesi saygı duruşu yapıldı. İlk devresi golsüz sona eren karşılamanın ikinci yarısında Merit Crystal Cove Mehmet Can Kaçar ve Reşat Yavuz’un ayağından bulduğu gollerle ilk günün galibi oldu.

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