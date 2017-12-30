Merit Alsancak Yeşilova Forest'i Ruso'da Vurdu



K.Kaymaklı 0-Merit Alsancak Yeşilova 1

Necmi Belge

K-Pet Süper ligi'nin ilk yarısının son macinda, deplasmanda oynayan 16 puanlı Merit Alsancak Yeşilova güçlü rakibi K.Kaymaklı'yı 1-0 mağlup etti.

K.Kaymaklı, Şht.Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanan 15.hafta maçının ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.

Bu yarıda, bir Merit Alsancak Yeşilova'nın geliştirdiği atakta çizgiyi geçen topu k.kaymaklı defansının çıkarmasına orta hakem Turgay Misk ve yardımcısı Olgun Canik'in devam demesi adeta skandaldı.

İlk yarısı 0-0 golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı yine karşılıklı ataklarla geçerken, 69

Dakikada gelişen atağında köşe atisindan gelen topu Bill Osman Beyza ağlara gönderdi. K.Kaymaklı 0-Merit Alsancak Yeşilova 1.

Bu dakikadan sonra karşılıklı ataklar sonuç vermeyince, yesil-beyazlı Merit Alsancak Yeşilova Alsancak'a üç puanla döndü ve rahat bir nefes aldı.