Meral Özdenkçi anı maçı ile anıldı

Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen 2.Meral Özdenkçi anı maçı oynandı. Doğu bölgesi ekibi Gençler Birliği ile batı bölgesi ekiplerinden Lefke, merhum Meral Özdenkçi anı maçında Cihangir stadında karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklar ile geçen maçı 2-1 kazanan Lefke takımı oldu. Lefke’ye galibiyeti getiren golleri Semih, Ayzek atarken, Gençler Birliği’ni tek golü Tacettin Köse’den geldi. Gençler Birliği Spor Kulübü tarafından organize edilen 2.Meral Özdenkçi anı maçı sonrasında düzenlenen ödül töreninde takımlara anı kupaları, karşılaşmayı yöneten hakemlere plaketleri İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, merhum Meral Özdenkçi’nin eşi Mustafa Özdenkçi, oğlu Kemal Özdenkçi, kız kardeşi Ayeş Tağmen tarafından verildi.