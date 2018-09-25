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Londrada sezon açıldı

Londrada sezon açıldı

25 Eylül 2018 Salı 10:23
Londrada sezon açıldı

Londra Türk Foplumu Futbol Federasyonu (TTFF), 2018-19 futbol sezonunu geçen yılın şampiyon takımlarının Community Shield maçlarıyla açtı.

TTFF Yönetimi tarafından organize edilen ve geçen yılın şampiyon takımlarının karşılaşmaları şeklinde yapılan maçlarda büyüklerde Dumlupınar Yeni Malatya – Koçgiri, Gençlerde Yeni Boğaziçi –Amedspor, 35+ Veteranlar’da Gazi- Kaleburnu takımları mücadele ettiler. Veteranlar 45+ katagorisinde Türkmenköy’ün maça çıkmaması nedeniyle Akdeniz Shield’e adını yazdırdı.

U16 Gençler gurubunda Shield için sahaya çıkan Yeni Boğaziçi, rakibi Amed spora fark attı. Bu yıl gençler ligi için hazırlık maçı şeklinde geçen karşılaşma öncesi KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın gönderdiği yağmurluklar TTFF Yetkilileri tarafından oyunculara dağıtıldı. Veteranlar 35+ Shield maçı için sahaya çıkan Gazi ve Kalaburnu takımlarının karşılaşmalarında, gülen Gazi FC oldu.

KKTC Londra Büyükelçisi Oya Tuncalı ve TC Londra Konsolosu Mert Sav ve Enfield Belediye meclis Üyesi Mustafa Çetinkaya’nında katıldığı Community Shield karşılaşmaları çok sayıda takım yetkilisi tarafından da izlendi. 2017-18 sezonu 1.Lig Şampiyonu, Dumlupınar Yeni Malatyaspor ve Kupa Finalisti Koçgiri takımlarının CudworthTaxi ana sponsorluğunda oynadığı zevkli maçta göz dolduran Koçgiri, rakibine fark attı. Sahada doksan dakika koşan ve rakibe oyun alanı bırakmayan Koçgiri savunma ve hucüm oyuncularıyla çok iyi bir takım olduğunu gösterdi. Mustafa Tiryaki’nin oyundan erken çıkmasıyla güç kaybeden Dumlupınar Yeni Malatya, teknik heyetin maçı iyi okuyamamasının da etkisiyle, Koçgiri karşısında varlık gösteremedi. İkinci yarıda oyun dsiplinini kaybeden Dumlupınar Y. Malatya kalecisi Kemal’ın çok sayıda mutlak golü kesmesine rağmen sahadan 4-0 yenik ayrıldı.

New River Stadyumu’nda güzel bir havada oynanan maça ilgi büyüktü. Eski Başkanlardan Mehmet Mimoğlu, Onur Kurulu üyesi Levent Ruso, bu yıl TTFF Life Member listesine eklenen Enver Kannur ve çok sayıda kulüp başkanı karşılaşmaları izlediler.

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