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Lefke'de 17 ekip yarışıyor

Lefke'de 17 ekip yarışıyor

11 Ağustos 2018 Cumartesi 10:46
Lefke'de 17 ekip yarışıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği Lefke Belediyesi ana sponsorluğu ile Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti bugün düzenlenecek.

Ralli Şampiyonası sınıflarının yanısıra UTV, Offroad ve Sınıf R olmak üzere toplam 17 aracın mücadele edeceği özel sprint yarışı saat 17.00 de start alacak.

Yarış, Lefke Karadağ Stadyumu park yerindeki seyirci noktasından takip edilecek. 4.69 km uzunluğundaki Lefke Baraj etabı toplam 3 kez geçilerek tamamlanacak.

Tüm halkın davetli olduğu "Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti" Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'na puan vermeyecek.

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