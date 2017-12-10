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KKTC Futbol Liglerinde Günün Sonuçları

KKTC Futbol Liglerinde Günün Sonuçları

10 Aralık 2017 Pazar 20:02
KKTC Futbol Liglerinde Günün Sonuçları
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OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Süper ligin 12.Haftası bugün oynanan dört karşılaşma tamamlandı. Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk takım 59.dakikada bulduğu golle maçı 1-0 kazanarak, zorlu Baf Ülkü Yurdu deplasmanından çok önemli bir galibiyetle Lefkoşa’ya döndü. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke, Merit Alsancak Yeşilova’yı ağırladı. İlk yarısı Lefke’nin 1-0 üstünlüğünde biten karşılaşmanın ikinci yarısında da goller Lefke’den geldi. İkinci yarıda da üç gol daha bulan ev sahibi ekip Merit Alsancak Yeşilova’yı 4-0 mağlup ederek dört hafta ardadan sonra galibiyeti bularak kendine geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami ile Yalova takımları karşılaştı. İlk yarıda iki gol kaydeden ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Yalova takımı farkı bire indirse de maçın son bölümünde Yenicami iki gol daha kaydedince karşılaşmayı 4-1 kazanarak çok önemli bir üç puan aldı. Girne Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı ile Yeni Boğaziçi ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında da eşitlik maçın son bölümünde bozuldu. Türk Ocağı takımı 87. ve 90+5. Dakikada bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 galip bitirdi.

Birinci ligin kapanış karşılaşması Pazartesi akşamı saat 18:30’da Gazi Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı’nda Dumlupınar ile Gönyeli takımları arasında oynanacak.

K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig

BAF Ü Y – K KAYMAKLI 0-1
LEFKE - MERİT ALSANCAK Y 4-0
T O L - YENİ BOĞAZİÇİ 2-0
YENİCAMİ - YALOVA SK 4-1
 

K-Pet 1.Lig

AKOVA - KAYA MEHMETÇİK 2-1
HAMİTKÖY – LAPTA 1-2
MARAŞ - ÇANAKKALE 1-2

GÖRNEÇ - GÖÇMENKÖY 1-1

Son Güncelleme: 10.12.2017 21:24
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