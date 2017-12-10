KKTC Futbol Liglerinde Günün Sonuçları

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Süper ligin 12.Haftası bugün oynanan dört karşılaşma tamamlandı. Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk takım 59.dakikada bulduğu golle maçı 1-0 kazanarak, zorlu Baf Ülkü Yurdu deplasmanından çok önemli bir galibiyetle Lefkoşa’ya döndü. Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke, Merit Alsancak Yeşilova’yı ağırladı. İlk yarısı Lefke’nin 1-0 üstünlüğünde biten karşılaşmanın ikinci yarısında da goller Lefke’den geldi. İkinci yarıda da üç gol daha bulan ev sahibi ekip Merit Alsancak Yeşilova’yı 4-0 mağlup ederek dört hafta ardadan sonra galibiyeti bularak kendine geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami ile Yalova takımları karşılaştı. İlk yarıda iki gol kaydeden ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Yalova takımı farkı bire indirse de maçın son bölümünde Yenicami iki gol daha kaydedince karşılaşmayı 4-1 kazanarak çok önemli bir üç puan aldı. Girne Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı ile Yeni Boğaziçi ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında da eşitlik maçın son bölümünde bozuldu. Türk Ocağı takımı 87. ve 90+5. Dakikada bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 galip bitirdi.

Birinci ligin kapanış karşılaşması Pazartesi akşamı saat 18:30’da Gazi Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadı’nda Dumlupınar ile Gönyeli takımları arasında oynanacak.

K-Pet Süper lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig

BAF Ü Y – K KAYMAKLI 0-1

LEFKE - MERİT ALSANCAK Y 4-0

T O L - YENİ BOĞAZİÇİ 2-0

YENİCAMİ - YALOVA SK 4-1



K-Pet 1.Lig

AKOVA - KAYA MEHMETÇİK 2-1

HAMİTKÖY – LAPTA 1-2

MARAŞ - ÇANAKKALE 1-2

GÖRNEÇ - GÖÇMENKÖY 1-1