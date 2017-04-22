Kazananda Kaybedende Olmadı



Yalova:0 - Gençlik Gücü:0Yalova’nın 41’nci dakikada kazandığı penaltı atışını Emmanuel Cloyyey kullandı, ancak kaleci Ferhat Oğlak gole izin vermediFikri Karayel Stadı.Evren Karademir, Hakan Gök, Sabri Atikoğlu.İrfan Özbay, Cemal Yaşınses, Mahmut İneci, Aykut Esmerarslan, Civan Hışır, Nurican Taliman, Emmanuel Cloyyey, David Anomel Annas (İsrael Iffeny Abia), Mehmet Kum (Buğra Barın), Selçuk Dilik, Erkan Neval Esentürk.Ferhat Oğlak, Ali Akbulut, Özcan Saygı, Daniel Oddo, Hascan Kırmaz, Hüseyin Taşçı, Abdou Fatawou Dodja (Debola Daniel Ogun Seye), Zeeb Choudhry (Burak Ateş), Uğur Sönmez (Muhammet Hasan), Emin Günal, Tayfun Doğan.Koopbank Kıbrıs Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasına hazırlanan Yalova ile K-Pet Süper Ligi’nde hiçbir iddiası kalmayan Gençlik Gücü arasındaki mücadelede kazananda kaybedende olmadı. Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.Karşılaşmanın ilk yarısında konuk takım Gençlik Gücü, ikinci yarısında ise ev sahibi Yalova daha etkin olmasına rağmen, her iki takım da topu kale ağları ile buluşturmayı başaramadı.3’üncü dakikada, Gençlik Gücü’nün sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Hascan Kırmaz direkt kaleye kullandı, kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.12’nci dakikada, Hascan Kırmaz’ın bu kez kaleyi karşıdan gören bir yerden sert şutunda kaleci İrfan Özbay’a çarpan top yandan dışarı gitti.20’nci dakikada, sağdan gelişen Yalova atağında rakibinden sıyrılan Emmanuel Cloyyey’im güzel şutunda top az farkla üsten dışarı gitti.41’inci dakikada, Daniel Oddo’nun Emmanuel Cloyyey’e ceza sahası içerisinde yaptığı hareket sonrasında orta hakem Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Emmanuel Cloyyey kullandı, ancak kaleci Ferhat Oğlak soluna atılan topu uçarak dışarıya gönderdi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle kapandı.İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ev sahibi Yalova oldu.47’nci dakikada, Yalova’dan David Annas’ın kafa vuruşunda top kaleci Ferhat Oğlak’ta kaldı.60’ıncı dakikada, sağdan Gençlik Gücü ceza sahasına gönderilen topa Nurican Taliman vurdu, kaleci Ferhat Oğlak’tan dönen topu Buğra Barın tamamlamak istedi, ancak top üsten dışarı gitti.83’üncü dakikada, soldan gelişen Gençlik Gücü atağında Özcan Saygı’nın son çizgiden geriye kestiği topa Debola Daniel Ogun Seye vurdu top az farkla yandan dışarı gitti.87’nci dakikada, Yalova’ın soldan kazandığı köşe atışında kaleci Ferhat Oğlak’ı da geçen topa Emmanuel Cloyyey’in kafa vuruşunda top boş kale yerine üsten dışarı gitti.89’uncu dakikada, Gençlik Gücü’nden Debola Daniel Ogun Seye’in sağdan ceza sahasına kestiği topa Hascan Kırmaz vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.Karşılaşma başladığı gibi golsüz beraberlikle tamamlandı.