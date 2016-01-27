 Kamalı’dan Bin İsyan Bir İstifa

Kamalı’dan Bin İsyan Bir İstifaTürkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Bankası Süper Ligi'nde ilk devreyi son sırada tamamlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell'de antrenör Orçun Kamalı görevinden istifa etti. Kamalı, Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği basın toplantısı ile istifa ederken, neden bu kararı aldığına dair açıklamalarda bulundu.
Kamalı şunları söyledi:
Bu yıl devletten katkı görmeden ve en önemlisi de destek almadan buralara geldik. Bundan sonra bu yapı ile bir yere gidilemez. Türkiye profesyonel yapıda yoluna devam ediyor.Biz amatör bir ruh ile yola devam edemeyiz”.
Sürdürülebilir bir yapıda değil
“KKTC Engelliler Spor Federasyonu olarak üslenmiş olduğumuz engelli vatandaşlarımızın spor sayesinde kendilerini geliştirme ve sosyal hayatın içerisinde yer almalarını sağlama misyonumuz neticesinde, hem engelli sporcularımızın daha iyi şartlar altında spor yapmalarına olanak sağlamak, hem de engellilerin de imkan sağlandığında neleri başarabileceklerini halkımıza göstermek amacı ile kurulan federasyonumuz artık sürdürülebilir bir yapıda değildir” diyen Kamalı, yetkililerin ciddi anlamda destek vermelerinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı..
Mustafa Çelik ile başladı
1981 yılında, Mustafa Çelik önderliğinde, dernek statüsünde başlayıp, 1996 yılında federasyona dönüşen, 1997 yılında Çeşme’de yapılan Türkiye 1. Ligi’ne yükselme maçları ile başlayan serüvenin günümüze kadar geldiğini vurgulayan Kamalı “1988 yılından bu yana, Türkiye 1. Ligi’ne ve Süper Lig’e küme düşmeyen takım olarak geldik. Ancak artık bu yapı sürdürülebilir bir yapıda değildir” dedi.
Avrupa’da yarışabilen tek takımımız
KKTC’nin Avrupa’da tek tanınan ve bilinen takımının zor günlerden geçtiğini söyleyen Orçun Kamalı “Ülkemize uygulanan ambargolarla hiçbir spor dalının Türkiye dışına çıkamadığı yıllarda, çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu’nun resmi turnuvalarında ülkemize şampiyonluk kupası dahil çeşitli başarılar getiren Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımız, ilki Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği çatısı altında düzenlenen uluslar arası turnuvalara da on yıl boyunca ev sahipliği yaparak ambargoları tanımadığını tüm spor camiasına göstermişti” dedi.
Görevi bırakıyorum
“Sporcularımız, yıllarca olanaksızlıklar içinde mücadele etmek zorunda kalmasına rağmen yılmayarak, emeklerini ve terlerini Kıbrıs Türk sporunun hizmetine sundu” diyen Kamalı “Federasyonun kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte bu sporun gelişmesi için katkı koyan tüm federasyon başkanlarına, özveri ile çalışan yönetim kurullarına ve sporculara teşekkür ederim. Bu yapının değişmesi için artık görevimi bırakıyorum” dedi.
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Görevi bırakıyorum
“Sporcularımız, yıllarca olanaksızlıklar içinde mücadele etmek zorunda kalmasına rağmen yılmayarak, emeklerini ve terlerini Kıbrıs Türk sporunun hizmetine sundu” diyen Kamalı “Federasyonun kuruluşundan bugüne kadar geçen süreçte bu sporun gelişmesi için katkı koyan tüm federasyon başkanlarına, özveri ile çalışan yönetim kurullarına ve sporculara teşekkür ederim. Bu yapının değişmesi için artık görevimi bırakıyorum” dedi.
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Son Güncelleme: 27.01.2016 10:44