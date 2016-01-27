Kamalı’dan Bin İsyan Bir İstifa

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Garanti Bankası Süper Ligi'nde ilk devreyi son sırada tamamlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell'de antrenör Orçun Kamalı görevinden istifa etti. Kamalı, Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği basın toplantısı ile istifa ederken, neden bu kararı aldığına dair açıklamalarda bulundu.



Kamalı şunları söyledi:

Bu yıl devletten katkı görmeden ve en önemlisi de destek almadan buralara geldik. Bundan sonra bu yapı ile bir yere gidilemez. Türkiye profesyonel yapıda yoluna devam ediyor.Biz amatör bir ruh ile yola devam edemeyiz”.



Sürdürülebilir bir yapıda değil

“KKTC Engelliler Spor Federasyonu olarak üslenmiş olduğumuz engelli vatandaşlarımızın spor sayesinde kendilerini geliştirme ve sosyal hayatın içerisinde yer almalarını sağlama misyonumuz neticesinde, hem engelli sporcularımızın daha iyi şartlar altında spor yapmalarına olanak sağlamak, hem de engellilerin de imkan sağlandığında neleri başarabileceklerini halkımıza göstermek amacı ile kurulan federasyonumuz artık sürdürülebilir bir yapıda değildir” diyen Kamalı, yetkililerin ciddi anlamda destek vermelerinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı..



Mustafa Çelik ile başladı

1981 yılında, Mustafa Çelik önderliğinde, dernek statüsünde başlayıp, 1996 yılında federasyona dönüşen, 1997 yılında Çeşme’de yapılan Türkiye 1. Ligi’ne yükselme maçları ile başlayan serüvenin günümüze kadar geldiğini vurgulayan Kamalı “1988 yılından bu yana, Türkiye 1. Ligi’ne ve Süper Lig’e küme düşmeyen takım olarak geldik. Ancak artık bu yapı sürdürülebilir bir yapıda değildir” dedi.





Avrupa’da yarışabilen tek takımımız