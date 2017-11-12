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12 Kasım 2017 Pazar 17:22

K-PET SÜPER LİGDE 8. HAFTA İKİ MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI

K-PET SÜPER LİGDE 8. HAFTA İKİ MAÇ DIŞINDA TAMAMLANDI
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Osman Dinler
Kıbrıs Manşet Özel Haber

  2017-2018 futbol sezonunun 8. Haftası bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Bugün üç müsabaka ile devam etti. Cihangir Stadı’nda Cihangir’in konuğu Küçük Kaymaklı oldu. Küçük Kaymaklı karşılaşmanın ilk yirmi dakikasında peş peşe bulduğu dört golle maçın fişini çekmiş oldu. Ev sahibi cihangir ilk yarının son dakikasında bulduğu golle farkı üçe indirdi. İkinci yarısı düşük bir tempoda geçen karşılaşmada takımlar gol bulamadı. Küçük Kaymaklı ilk yarıda bulduğu gollerle karşılamayı 4-1 kazanarak haftalar sonra puan farkı ile liderliğe yükseldi. İskele Cumhuriyet Stadı’nda Gençler Birliği ile Lefke takımları karşılaştı. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip oldu. Gençler Birliği’nin 35. dakikada bulduğu tek gol ilk yarının da sonucu oldu. İkinci yarıda ev sahibi takım farkı ikiye çıkarttı. Lefke takımı 69. ve 70. dakikalarda iki gol birden bularak karşılaşmaya dengeyi getirse da maçın bitimine on dakika kala Gençler Birliği bir gol daha bularak karşılaşmayı 3-2 kazanmasını bildi. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı ile Yeni Boğaziçi karşılaştı. İlk yarıda takımlar gol atma başarısı gösteremedi. İkinci yarıda ilk golü bulan misafir takım oldu. Ev sahibi Binatlı kalesinde gördüğü golden sonra ataklarını artırarak beraberlik golünü buldu. Karşılaşmada geride kalan dakikalar takımların çabası gol bulmaya yetmeyince 1-1’lik beraberlik ve paylaşılan birer puan oldu.

8. Hafta yarın akşam oynanacak olan iki karşılaşma ile devam edecek. Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı ile Ozanköy , Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ise Yalova ile Merit Alsancak Yeşilova kozlarını paylaşacak. .İki karşılaşma da saat 18:00’de başlayacak.

K-Pet Süper Lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-Pet Süper Lig



CİHANGİR - KÜÇÜK KAYMAKLI 1-4
GENÇLER BİRLİĞİ – LEFKE 3-2
BİNATLI -YENİ BOĞAZİÇİ 1-1

K-Pet 1. Lig



DUMLUPINAR – ESENTEPE 0-0
MARAŞ – DOĞANCI 2-0
HAMİTKÖY - KAYA MEHMETÇİK 1-0
GİRNE H E - BOSTANCI BAĞCIL 3-2
AKOVA VUDA - DEĞİRMENLİK 2-2
GÖÇMENKÖY - LAPTA 1-0




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