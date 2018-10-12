K-Pet Liglerinden haftanın karşılaşması

K-Pet Süper Lig
Bugün – 19.00
Lefke - Merit Alsancak Yeşilova Kerem Eran
Yarın -15.30
Mağusa Türk Gücü - Binatlı Fehim Dayı
Doğan Türk Birliği - Gençler Birliği Ali Özer
Küçük Kaymaklı – Çetinkaya Mehmet Sezener
Pazar – 15.30
Yenicami - Esentepe Turgay Misk
Girne Halk Evi - Gençlik Gücü Serhan Şimşek
Cihangir - Türk Ocağı Osman Özpaşa
Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli Mustafa Öztugay
K-Pet 1.Lig
Yarın -15.30
Yalova - Değirmenlik Hüseyin Özkan
Göçmenköy – Mormenekşe İsfendiyar Açıksöz
Akova - Bostancı Bağcıl Evren Karademir
Karşıyaka - Yonpaş Dumlupınar Serkan Durmaz
Pazar – 15.30
Ozanköy - Maraş Timur Ercan Bodi
Çanakkale – Yeniboğaziçi Hakan Ünal
Doğancı - Düzkaya Emre Öztaşlı
Mesarya – Hamitköy Hakan Muhtaroğlu