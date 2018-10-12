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K-Pet Liglerinden haftanın karşılaşması

K-Pet Liglerinden haftanın karşılaşması

12 Ekim 2018 Cuma 11:28
K-Pet Liglerinden haftanın karşılaşması

K-Pet Süper Lig

Bugün – 19.00

Lefke - Merit Alsancak Yeşilova    Kerem Eran

Yarın -15.30

Mağusa Türk Gücü - Binatlı                Fehim Dayı

Doğan Türk Birliği - Gençler Birliği     Ali Özer

Küçük Kaymaklı – Çetinkaya             Mehmet Sezener

Pazar – 15.30

Yenicami - Esentepe                  Turgay Misk

Girne Halk Evi - Gençlik Gücü   Serhan Şimşek

Cihangir - Türk Ocağı                Osman Özpaşa

Baf Ülkü Yurdu - Gönyeli          Mustafa Öztugay

K-Pet 1.Lig

Yarın -15.30

Yalova - Değirmenlik                      Hüseyin Özkan

Göçmenköy – Mormenekşe           İsfendiyar Açıksöz

Akova - Bostancı Bağcıl                Evren Karademir

Karşıyaka - Yonpaş Dumlupınar   Serkan Durmaz

Pazar – 15.30

Ozanköy - Maraş                    Timur Ercan Bodi

Çanakkale – Yeniboğaziçi      Hakan Ünal

Doğancı - Düzkaya                Emre Öztaşlı

Mesarya – Hamitköy             Hakan Muhtaroğlu

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