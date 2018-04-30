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K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar

K-Pet Süper Lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar

K-Pet Süper Lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

30 Nisan 2018 Pazartesi 01:03
K-PET futbol liğlerinde oynanan karşılaşmalar

 K-PET LİGİNDE 29. HAFTA TAMAMLANDI.

ESENTEPE SÜPER LİGE YÜKSELDİ.

OSMAN DİNLER

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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 K-Pet  Süper Ligin kapanış maçında  Pazar Günü Küçük Kaymaklı, GAÜ Çetinkaya takımıyla Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya geldi. Başkent derbisinde ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında karşılıklı atılan ikişer golle birer puan paylaşılmış oldu. Birinci Ligde ise bugün 29. Haftanın tüm maçları oynandı. Göçmenköy ile Maraş 3-3 berabere kalırken, Akova Vuda Doğancı’yı 2-1; Değirmenlik, Lapta’yı 3-2; Dumlupınar, Görneç’i 4-2; Bostancı Bağcıl, Mormenekşe’yi; Çanakkale de Girne Halk Evi’ni 2-1; Esentepe de Kaya Mehmetçik’i 1-0 mağlup etti. Oynanan maçların ardında Esentepe Süper Lige terfi ederken, Görneç ve Kaya mehmetçik Birinci Lige veda etti.

K-Pet Süper Lig ve 1.Ligde alınan sonuçlar ve puan durumları ise şöyle oluştu;

SÜPER LİG


K KAYMAKLI - GAÜ ÇTK 2-2
 

BİRİNCİ LİG


ÇANAKKALE – G H E 2-1
DOĞANCI - AKOVA VUDA 1-2
MORMENEKŞE- B BAĞCIL 1-2
GÖRNEÇ - DUMLUPINAR 2-4
ESENTEPE - KAYA MEHMETÇİK 1-0
LAPTA - DEĞİRMENLİK 2-3
GÖÇMENKÖY – MARAŞ 3-3

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