Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde ilk devre tamamlandı

İlk devrenin Lideri Deniz Plaza

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde dokuzuncu hafta maçları önceki akşam oynandı.

Haftaya averajla lider giren Deniz Plaza, Vadili deplasmanından 13-3’lük galibiyetle evine dönerken, zirvedeki yerini kordu ve ilk devreyi lider olarak kapattı.

Ligin bir diğer yenilgisiz takımı olan DİGEM, konuk ettiği Güzelyurt Darts Birliği’ni(GDB), 9-7 mağlup ederek şampiyonluk yoluna devam etti.

Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde 9’uncu hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Vadili Darts Derneği- Deniz Plaza: 3-13

Taşkınköy- Gönyeli Av.At: 5-11

Minareliköy-LEGEND: 6-10

DİGEM-GDB: 9-7

Dağyolu (BAY)



