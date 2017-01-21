İlhan Cavcav Yoğun Bakımda



Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Başkanı İlhan Cavcav, sabaha karşı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan 81 yaşındaki İlhan Cavcav 1978'de devraldığı Gençlerbirliği başkanlığını 38 yıldır sürdürüyorUzun süredir ciddi sağlık problemleri ile mücadele eden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, dün dengesini kaybederek düştü. Kolunu ve kafasını çarpan 81 yaşındaki İlhan Cavcav sabaha karşı rahatsızlanınca Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakıma alınan İlhan Cavcav'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.İlhan Cavcav’ın özel doktoru Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kadir Hatipoğlu, Cavcav’ın yoğun bakıma alındığı Güven Hastanesi önünde yaptığı açıklamada,"İlhan Cavcav başkanımızı evde geçirdiği bir travma sonrasında gece yarısı saat 03.00’ten itibaren şuuru kapandığı için beyin kanaması tanısıyla hastaneye getirdik. Hastanede hemen tomografisi çekildi. Kafa kraniyal kanaması olduğu saptandı ve hastamız acil yoğun bakıma alındı.Şu anda yoğun bakımda makineye bağlı yaşatılıyor. Geldiğinden beri durumunda herhangi bir değişiklik yok. Şuuru kapalı. Şu anda vefat durumu yok. Beyin cerrahı arkadaşımız durumunun kritik olduğunu söyledi. Herhangi bir cerrahi müdahale yapmayacaklarını söylediler. Medikal yönden tedaviye devam edileceğini, makineye bağlı izleyeceklerini belirttiler." dedi.İlhan Cavcav oksijen maskesiyle Adana maçını izlediİlhan Cavcav oksijen maskesiyle Adana maçını izlediGelişmeler üzerine Gençlerbirliği'nin Gaziantep maçı öncesi bugün tesislerinde yapacağı son antrenmanın da ertelendiği öğrenildi.Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan İlhan Cavcav 4 Aralık'ta Adana'da oynanan Adanaspor - Gençlerbirliği karşılaşmasını tribünde oksijen maskesiyle izlemişti.