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17 Şubat 2017 Cuma 13:54

İkinci Günün Yarışı Tamamlandı

İkinci Günün Yarışı Tamamlandı
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İkinci Günün Yarışı Tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakan-lığı’nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, Uluslararası Kuzey Kıb-rıs Bisiklet Turu İkincisinin ikinci etabı tamamlandı.

168.2 kilometre uzunluğunda olan Bisiklet Turu’nun 2. Etabı, “Mağusa Etabı”, Girne Kapısı’ndan başla-dı.

Yarış sırasıyla Lefkoşa, Mağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik, Lefkoşa güzergâhında devam etti ve Girne Kapısında son buldu.

İTALYAN TAKIMI WILIER TRIESTINA SELLE'DEN JULEN AMEZQUETA ETAP BİRİNCİSİ GELDİ

168.2 kilometre uzunluğundaki etabı birinci tamamlayan İtalyan Takımı Wilier Triestina Selle takımın-dan Julen Amezqueta Oldu.

Yarışı ikinci tamamlayan Wilier Triestina Selle takımından Cristian Rodriguez olurken, üçüncü tamam-layan isim ise Torku Şeker Spor takımından Ahmet Örken oldu.

LİDER MAYOLAR BELİRLENDİ...

İkinci etap yarışının lider mayoları da belli oldu. Sarı Mayo (Genel Klasman Mayosu) ile Yeşil Mayo (Hız Mayosu) Torku Şeker Spor'dan Ahmet Örken'in olurken, Mavi Mayo (En İyi Yokuş mayosu) yine Torku Şeker Spor'dan Luca Chirico'nun oldu. Magenta Mayo'nun (Kıbrıs Güzellikleri Mayosu) sahibi ise Kolls Cycling Takımı'ndan Vitaliy Buts oldu.

Muhteşem bir organizasyon ile gerçekleştirilen etkinlikte birincilik ödülünü kazanan İtalyan Takımı Wilier Triestina Selle takımından Julen Amezqueta'ya, ödülünü TRT Spor Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin verdi.

Etabı ikinci tamamlayan Wilerer Triestina Selle takımından Cristian Rodriguez'e ödülünü Başbakanlık Spor Dairesi Müdür Muavini Mustafa Sütçü takdim etti.
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