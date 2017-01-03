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03 Ocak 2017 Salı 19:02

Hollanda’dan Flaş Sneijder İddiası!

Hollanda'dan Flaş Sneijder İddiası!
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Hollanda’dan Flaş Sneijder İddiası!
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder için ülkesinden flaş bir iddia geldi. Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Beijing Guoan'ın başta olmak üzere Çin Süper Ligi'nden Sneijder için teklifler olduğu yazıldı

Hollanda’da yayın yapan Voetball Internation sitesinden Roy van den Berghe’nin haberine göre, Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder’e Çin Süper Lig ekipleri talip oldu.

Başta Burak Yılmaz’ın da formasını giydiği Pekin takımı Beijing Guoan’ın istediği Sneijder için adı açıklanmayan takımların da teklif yapmaya hazırladığın belirtildi.

Haberde Sneijder’in İstanbul’da mutlu olduğu yönünde ifadelere de yer verilirken, MLS ve Çin’e gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2018’de bitecek olan Wesley Sneijder için Çin ekiplerinin Tevez ve Oscar transferlerinde olduğu gibi yüklü bir teklif yapması bekleniyor.


 
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