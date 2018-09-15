Hentbolun yıldızları Girne’de

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından Girne’de düzenlenen hentbol kampı başarılı bir şekilde sürüyor. 2004-2007 yılları arasında doğan gençlere yönelik yapılan hentbol kampına Türkiye Ortaokullar Hentbol Şampiyonu takım da katıldı.

KKTC Hentbol Federasyonu’nun davetlisi olarak ülkemize gelen Türkiye Ortaokullar Arası Hentbol Şampiyonu Pendik Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu hentbol takımı, ülkemizin yıldız hentbolcuları ile birlikte Girne’de kamp çalışmalarına katıldı.

KKTC Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Musa Oytun nezaretinde gerçekleşen kampa 80’e yakın sporcumuz katılırken, antrenörlerimiz Tarkan Kayaş, Osman Çelebi, Cansın İskender, Kağan Erdim ve Salih Tümay da kampta eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan destek

Girne’de devam eden hentbol kursuna Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurulu’nda görev yapan eğitmen Erdal Kaynak da katıldı. Türkiye Hentbol Federasyonu bünyesinde kaleci antrenörlüğü konusunda uzman eğitmen olarak görev yapan Erdal Kaynak özelde kalecilerimize, genelde ise tüm hentbolculara teknik-taktik konusundaki tecrübelerini aktarıyor.

Türkiye şampiyonu ile dostluk maçı

Dünya Şampiyonası’na katılacak olan Türkiye Ortaokullar Arası Hentbol Şampiyonu Pendik Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu hentbol takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ülkemiz hentbolcuları ile dostluk maçı oynayacak.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda bugün saat 16.00’da KKTC Hentbol Kampına katılan sporculardan oluşacak takımımız ile dostluk maçı oynayacak Pendik Orhan Sinan Hamzaoğlu Ortaokulu hentbol takımı daha sonra KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan ve yönetiminin düzenleyeceği akşam yemeğinde eğitmenlerimiz ve sporcularımızla birlikte olacak.

Yarın günü zorunlu eğitim semineri

KKTC Hentbol Federasyonu kamp çerçevesinde yarın ise tüm antrenörlerini Lapta’da bir araya getirecek. 2018-2019 hentbol sezonunda görev yapacak tüm antrenörlerin katılmakla zorunlu olduğu Eğitim Semineri, yarın Lapta Gençlik Kampı’nda gün boyu devam edecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurulu üyesi Erdal Kaynak, KKTC Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Musa Oytun ve YDÜ Eğitim Görevlisi Yrd.Doç.Dr. Deniz Gürdağ tarafından verilecek eğitim semineri saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, gerek hentbol kampının gerçekleşmesi gerekse Antrenör Eğitim Semineri için Lapta Gençlik Kampı kapılarını kendilerine açan KKTC Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu’na ve KKTC Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na teşekkür etti.