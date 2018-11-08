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Haspolat'da kaza

Haspolat'da kaza

08 Kasım 2018 Perşembe 17:11
Haspolat'da kaza

Haspolat'da kaza

8.11.2018 tarihinde saat 14.15 sıralarında,  Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında,  Savaş Ürel (E-60) yönetimindeki JH  835 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce  seyrettiği sırada UKÜ önlerine geldiği zaman o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Evrim Atlan (K-23)'a çarpmıştır.  Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir

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