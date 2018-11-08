Haspolat'da kaza

8.11.2018 tarihinde saat 14.15 sıralarında, Hamitköy Çemberi ile Haspolat Çemberi arasında, Savaş Ürel (E-60) yönetimindeki JH 835 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada UKÜ önlerine geldiği zaman o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Evrim Atlan (K-23)'a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir