Hakemler sıkı çalışıyor

Kampın ikinci gününde MHK antrenman sorumlusu Savaş Tilki nezaretinde çok sıkı çalışıyor

ABDULLAH ZAİFOĞLU/KTSYD/BALÇOVA-İZMİR

2018-19 sezonuna hazırlanan hakemlerimiz Balçova’daki çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Pazartesi akşamı ve dün sabah olmak üzere 2 antrenman yapıldı. Antrenmanlar daha çok fizik kondüsyona dayalı çalışmalar yapılmakta.

MHK Antrenman sorumlusu Savaş Tilki’nin yönetiminde tüm hakemlerin katıldığı ve disiplinin de ön planda tutulduğu çalışmalar yapıldı.

Dün sabah yapılan antrenman yine fizik kondüsyon ve dayanıklılık üzerinde oldu. Antrenmanlarda kafilede yer alan herkesin hazır bulunması hakemler ve çalıştırıcılar üzerinde büyük bir moral motivasyon etkisi yarattı.

MHK Antrenman sorumlusu Savaş Tilki de antrenmanların çok iyi geçtiğini, hakemlerin çalışmalara gösterdikleri ciddiyetten mutlu olduğunu söyledi. Savaş Tilki hakemlerin hırslı, disiplinli, istekli, sevgi ve saygının da ön planda olduğu antrenmanlardan mutlu olduğunu dile getirdi.

Kafiledeki deneyimli hakemlerimizden Kerem Eran, Serhan Şimşek ve Osman Özpaşa da Savaş Tilki ve Alper Aligüllü yönetiminde verimli bir kamp geçirdiklerini, genç hakemlerle kaynaşmanın çok iyi olduğunu, sosyal aktivitelerle birlikte iyi bir kamp geçirdiklerini söylediler. Fiziksel olarak çok iyi bir kamp geçirdiklerini, birlik ve beraberliğin kendilerine çok şeyler katacağını dile getirdiler.

B ve C adayları ile toplantı.

Kampta yer alan B ve C hakem adayları ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, Dervi Atakan ve Niyazi Nizam genç hakemlerin sorunlarını dinlediler. Yaptıkları bu görevin çok özveriler istediğini, daima en doğrusunu öğrenmeleri gerektiğinin yanında özellikle kuralları çok iyi bilmeleri gerektiğini söylediler. Yaptıkları işi her zaman önemsemelerini de kendileri ile istişare içinde olmalarını istedi.

Bayan hakemlerin de maç öncesi hazırlık ve maç sırasında karşılaştıkları sorunları dinleyerek çözüm yolları aradılar